Polícia Civil do Pará adquire nova tecnologia para perícias papiloscópicas

A Diretoria de Identificação Enéas Pinheiro (Didem) da Polícia Civil do Pará modernizou seus procedimentos com a aquisição da Câmara Cianoacrilato, equipamento de alta tecnologia voltado à produção de prova material e à revelação de impressões digitais. O novo investimento promete aprimorar o trabalho pericial realizado pela instituição.

O dispositivo totalmente automatizado foi adquirido pela Didem com o apoio da Assessoria de Planejamento Estratégico (APE/PCPA) com recursos executados pelo Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (FESPDS), da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup).

Tecnologia – A Câmara Cianoacrilato pode controlar automaticamente variáveis essenciais como umidade, temperatura e tempo de exposição, elementos críticos para a revelação bem-sucedida de impressões digitais latentes. O equipamento utiliza vaporização do reagente cianoacrilato, que adere às cristas das impressões digitais, formando um revestimento esbranquiçado visível a olho nu.

“Este avanço tecnológico permitirá que os peritos realizem análises mais precisas em superfícies como plásticos, metais e vidro, além de auxiliar em investigações que envolvam armas, capacetes, facas e lonas, entre outros objetos”, explica o papiloscopista Jorge Almeida, titular da Didem.

Ainda segundo o diretor, o novo sistema representa um ganho significativo na eficiência das investigações criminais, ampliando a capacidade da Polícia Civil em produzir provas materiais com maior rapidez e precisão.

A instalação do equipamento no Laboratório da DIDEM contou com o apoio logístico da Diretoria de Administração da PC, que colaborou na sua correta montagem e funcionamento, marcando um momento importante para a modernização dos processos periciais no estado.

“Com essa nova aquisição, o Instituto de Identificação reforça seu compromisso com a excelência na perícia papiloscópica, consolidando-se como uma referência no uso de tecnologias avançadas para a solução de crimes no Pará”, conclui Jorge Almeida.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA