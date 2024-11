Aeroporto de Congonhas tem mais de 70 voos cancelados por temporal

Movimentação intensa de passageiros no saguão do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, após atrasos e cancelamento de voos devido às chuvas incessantes dos últimos dias, na manhã de ontem, sexta-feira, 08 de novembro de 2024. O Aeroporto de Congonhas ainda sofre com os efeitos da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde e noite da quinta-feira, 28. Apesar de operar com normalidade na manhã de hoje, o aeroporto teve mais de 70 voos cancelados até o fim da noite de ontem.

Segundo a Aena, administradora de Congonhas, foram 35 chegadas e 37 partidas canceladas. A CNN entrou em contato com as companhias aéreas para entender os motivos e saber quais voos foram cancelados.

Em nota, a Azul afirmou que “devido às condições climáticas adversas em São Paulo (SP), com fortes chuvas e rajadas de vento, precisou alternar seis voos que pousariam no aeroporto de Congonhas e cancelar outros oito voos de / para o aeroporto da capital paulista.”

Veja os voos da Azul que sofreram cancelamentos:

AD4524 – Congonhas-Brasília

AD6028 – Congonhas-Curitiba

AD6008 – Congonhas-Brasília

AD2729 – Congonhas-Santos Dumont (RJ)

AD6060 – Congonhas-Santos Dumont (RJ)

AD6061 – Santos Dumont-Congonhas

AD4462 – Belo Horizonte-Congonhas

AD6034 – Congonhas Curitiba

Os Clientes afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e foram reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.

*Fonte CNN Brasil/Imagem: Renato S. Cerqueira/Ato Press