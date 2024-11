Aneel anuncia bandeira verde e conta de luz fica mais barata em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou ontem, sexta-feira, 29, que, em dezembro, as tarifas de energia elétrica estarão com bandeira verde, o que resultará em uma redução no valor das contas de luz para os brasileiros. Segundo a agência, a bandeira verde foi acionada devido à “expressiva melhora” nas condições de geração de energia, impulsionada pelas chuvas do período. Isso significa que não haverá cobrança adicional nas contas de luz em dezembro, ao contrário da tarifa em vigor neste mês, que é a bandeira amarela, com uma cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

“Nas últimas semanas, o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, que apresenta custo de produção inferior ao das fontes termelétricas, acionadas principalmente quando os reservatórios estão baixos”, explicou a Aneel em nota.

Este será o primeiro mês sem cobrança extra desde agosto, quando a agência anunciou a transição de bandeira verde para vermelha, patamar 1, um dos mais caros no sistema tarifário. A bandeira verde indica que a geração de energia está sendo realizada de forma mais econômica, com o uso preferencial das hidrelétricas.

ALÍVIO NAS CONTAS

O sistema de bandeiras tarifárias da Aneel reflete as condições de geração de energia no Brasil. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas é alto, o custo de geração é mais baixo, mas, em períodos de seca, é necessário recorrer às usinas termelétricas, mais caras e poluentes, o que eleva os custos.

Nos últimos meses, as bandeiras tarifárias, especialmente a vermelha, tiveram impacto direto na inflação. Em outubro, o índice de preços subiu 0,54%, com grande contribuição da alta nos preços da energia elétrica residencial. A cobrança extra nas contas de luz gerou uma preocupação adicional para o governo, que precisa cumprir a meta de inflação para 2024, com uma variação entre 1,5% e 4,5%.

*Fonte e imagem: Gazeta Brasil