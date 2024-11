Alok e a COP 30: Uma união de música e sustentabilidade em um show épico na capital paraense

Neste sábado (23) o show DJ Alok promete agitar a capital paraense com uma mega estrutura que marcar o começo da realização da COP 30 na capital paraense. O show em Belém faz parte da turnê ÁUREA Tour, e envolve um palco em forma de pirâmide para receber o DJ e seus convidados, além de proporcionar uma visão de 360° graus para o público com mais de 2 mil painéis de LED, laser, show de drones e show de luzes inéditos, além de contar com a participação de artistas populares do Pará e artistas indígenas do álbum o Futuro é Ancestral.

Em suas redes sociais Alok compartilhou sobre a expectativa do evento e convidou a todos para se unir nesse evento que promete ficar na memória dos paraenses.

“Já cheguei aqui em Belém, no melhor estilo, tomando o melhor açaí do mundo, para dizer para vocês que temos um encontro marcado neste sábado, no estacionamento do Mangueirão, para a Aurea Tour, pela primeira vez em Belém.”

O show começará a partir das 21h e segue até a meia-noite.

Por se tratar de um evento de grande porte e espaço aberto, é necessário tamar algumas medidas de segurança para garantir a diversão de todos.

É permitido:

-Bonés e Chapéus;

-Documentos Pessoais; » Capa de Chuva;

– Bolsas, Mochilas, Ecobags e Pochetes; Protetor Solar e Protetor Labial;

-Óculos Escuros; Canga; Carregador de Celular Portátil; Casacos e Agasalhos;

-Câmera Analógica apenas.

– Saboneteira -Sem Lente;

-Remédios (lacrados, na embalagem original e com a receita médica);

-Pente de plástico.

Não é permitido:

– Objetos cortantes ou perfurantes

– Copos e/ ou vasilhames de qualquer material que coloque em risco a segurança dos participantes do evento; armas brancas/ armas de fogo; cadeiras/ bancos

– Fogos de artifícios e objetos de vidro; guarda- chuva; capacete; bastão para tirar fotos

câmeras profissionais e semiprofissionais; panfletos; adesivos e cartazes ; isopor ou cooler

desodorantes; perfumes e qualquer líquido inflamável

Serviço:

Show do DJ Alok

Data: 23 de novembro (sábado)

Portões abertos a partir das 18h.

Horário: 21h

Local: Estacionamento do Mangueirão