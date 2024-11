Xi Jinping presenteia Lula com um pedaço da Lua durante jantar

O presidente da China, Xi Jinping, presenteou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um pedaço de rocha da Lua durante jantar no Itamaraty na noite desta quarta-feira (20). O petista, por sua vez, presenteou o chinês com uma cerâmica Marajoara.

A rocha da Lua foi colhida do solo lunar durante uma missão espacial chinesa em junho deste ano. A Chang’e-6, uma sonda lunar chinesa, pousou na região da Mongólia Interior, no norte da China, trazendo à Terra amostras do lado oculto da Lua. Foi a primeira vez que um país conseguiu coletar esse tipo de material para análise.

Xi Jinping foi recepcionado por Lula e pela primeira-dama, Janja da Silva, no Palácio do Itamaraty.

O líder chinês cumprimentou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a segunda dama, Lu Alckmin, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics, Dilma Rousseff.

Muitos ministros de Lula também estiveram no evento, como Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Renan Filho (Transportes) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Andressa Anholete