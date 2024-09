Anitta assume relacionamento com jogador

Anitta tornou público seu relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Souza na noite desta quarta-feira, 25. A cantora já tinha afirmado a David Brazil que está apaixonada durante sua viagem pela Grécia. Os dois apareceram juntos no desfile da grife Balmain durante o Paris Fashion Week.

Na manhã desta quinta-feira, 26, a famosa expôs a união ao exibir registros com o amado em um álbum de fotos mostrando como foi sua semana. “Parece o mês, mas é só minha semana”, afirmou Anitta. Nas imagens, é possível vê-lo usando um casaco em homenagem à cantora enquanto curtiam uma cabana. Além de muitos sorrisos durante um jantar em Paris.

Saiba Quem é Vinicius Souza

Conhecido como ‘Vinição’, Vinicius Souza tem 25 anos e já jogou no sub-20 e no elenco principal do Flamengo. Desde 2023, ele é volante do Sheffield United, clube da Inglaterra. Na Europa, ele já defendeu o clube belga Lommel SK em 2020, o Mechelen e também foi emprestado para o Espanyol em 2022. Ele já atuou na liga espanhola com outros atletas brasileiros de renome, como Eder Militão e Vinícius Jr.

Vinicius Souza tem dois filhos: Maria Eduarda, que completou 1 ano nesta quarta-feira, fruto de um relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel, e Théo, de 3 anos, filho dele com a estudante de Direito Victoria Leonor.

Como Vinicius Souza se Tornou Conhecido?

Em 2021, o atleta foi parar nas páginas de fofoca após o término de seu relacionamento com a modelo Giulia Dantas, apenas dois dias depois de passarem uma lua de mel juntos nas Maldivas e em Dubai. Os dois excluíram as fotos um com o outro após retornarem ao Brasil. “Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para que respeitem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também”, disse ela na ocasião.

Popularidade nas Redes Sociais

Em seu Instagram, Vinicius tem 328 mil seguidores até o momento. A recente exposição de seu relacionamento com Anitta certamente irá impactar positivamente seus números nas redes sociais. A influência de Anitta nas plataformas digitais pode ampliar ainda mais a base de fãs de Vinicius.

Para finalizar, o novo casal demonstra um namoro promissor e repleto de momentos felizes, como já pode ser visto nas redes sociais. Os fãs de ambos os lados aguardam ansiosamente por mais registros desse romance que tem tudo para ser um dos principais destaques do mundo dos famosos. Assim, acompanhar a trajetória de Vinicius Souza, tanto no futebol quanto em seu relacionamento com a estrela pop, será com certeza interessante.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: Reprodução/Twitter/@Anitta