Seduc participa do lançamento de programa de pós-graduação do MEC em gestão e qualidade do ensino médio

Diretores e coordenadores da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) participaram do lançamento do Programa de Pós-Graduação “Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio”, do Ministério da Educação (MEC), que reuniu 120 educadores e técnicos em educação das 27 unidades federativas do Brasil, na Escola de Formação dos Profissionais da Educação (Eape), em Brasília (DF), na segunda-feira (23).

“A participação da Seduc Pará foi de suma importância no sentido de acompanhar as propostas interfederativas na implantação da nova política de ensino médio, com ênfase na nova estruturação e de compartilhar experiências exitosas do currículo paraense, organizado, a partir dos princípios da Contextualização, da Interdisciplinaridade, Equidade e da Flexibilidade Curricular, observando as especificidades dos territórios paraenses, além a criação do componente Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima”, disse o coordenador Ensino Médio (Coem), Higor Okada.

No âmbito deste Programa, será realizado o Curso de Pós-graduação (Especialização) e Aperfeiçoamento em Gestão de Políticas pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB). A presidente da Fundaj ressaltou a relevância do espaço formativo, parabenizando a formação continuada de equipes do MEC e das Secretarias de Educação.

“Aqui temos um espaço de diálogo, discutindo questões teórico-conceituais, metodológicas, técnicas, e sobretudo refletindo sobre os desafios da educação neste país. O compromisso político com a qualidade social da educação pública é o que impulsiona a Fundação Joaquim Nabuco a contribuir com a SEB/MEC no desafio da implementação do PNE [Plano Nacional de Educação] na Educação Básica com foco no Ensino Médio. E, quando nos referimos às políticas públicas de educação que se materializam em programas, projetos e ações sabemos que eventualmente podem ser interrompidas, com mudanças de gestões. Mas, se todos os atores que lutam por uma educação republicana estiverem unidos, a pauta da qualidade social da educação básica permanecerá”, disse Márcia Angela Aguiar.

Segundo Higor, o Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio oportuniza a todos os cursistas dialogar e avaliar o Ensino Médio com “com a finalidade de ampliar, aprofundar e qualificar a implementação de avaliação de políticas voltadas ao Ensino Médio.” Ainda segundo ele, esse novo modelo de Ensino Médio deve promover a formação integral e integrada dos estudantes. “Integrada porque essas três dimensões, cidadã, profissional e acadêmica, precisam estar presentes na formação dos jovens para o mundo do trabalho, para a cidadania e para o ingresso do ensino superior”, frisou o coordenador.

Durante a programação, a equipe participou de uma formação, onde junto com os educadores e técnicos de todas as unidades federativas do País, foram divididos em quatro turmas. À frente de duas delas, a coordenadora-geral de Ensino Médio do MEC dividiu o encontro em dois momentos: um trabalho em grupo, quando as turmas se reuniram e perceberam que possuem, problemas comuns, realidades diferentes e potenciais também diferentes e singulares que podem se somar. Em seguida, realizou uma rodada de apresentação.

Além de Higor, a coordenadora de Ensino Técnico e Integral, Mari Elisa Almeida; a assessora da Secretária Adjunta da Educação Básica (Saeb), Milena Monteiro e a diretora de Ensino Fundamental II, Médio e Profissional, Regina Celli Alves, representaram a Seduc durante o evento.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação