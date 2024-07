Morre Luisa Giampaoli, corredora de alto rendimento, aos 29 anos

Luisa Giampaoli, corredora de alto rendimento, morreu no início da tarde desta sexta-feira (26), aos 29 anos. Ela estava internada em estado grave no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, Rio Grande do Sul, diagnosticada com dengue, leptospirose e pneumonia.

A notícia foi dada pelo marido da atleta, Eduardo Schmit, aos prantos, por meio de um vídeo nas redes sociais. Ele expressou revolta com a unidade de saúde, apontando descaso.

– [Ela] acabou de falecer. Quero justiça, que o Brasil todo saiba que negligenciaram com ela. Não fizeram o que tinha de ser feito. Eu quero justiça! Por favor me ajudem a ter justiça. Isso não pode ficar impune. Isso é uma vergonha… A saúde de Pelotas. Desculpa o desabafo, mas dói demais. Muito – disse.

O hospital confirmou o óbito, mas sem informar a causa.

– O prontuário médico é um documento sigiloso do paciente (….) Demais, a família é possuidora do atestado de óbito com a causa do falecimento – diz a nota.

Segundo relato do marido, o caso de Luisa foi tratado inicialmente como dengue, mesmo tendo recebido o diagnóstico de leptospirose. Eduardo alega que o agravamento do seu quadro de saúde ocorreu devido a erros no atendimento na rede pública de saúde.

No final de junho, a atleta começou a sentir sintomas como dor de cabeça, tontura e febre. Ao dar entrada no hospital, um exame detectou leptospirose. Seis dias após a hospitalização, ela foi diagnosticada com pneumonia, mas não fez uso de antibióticos, devido ao diagnóstico de dengue.

No dia 14 de julho, Luisa chegou a ter alta para seguir o tratamento em casa, mas piorou, precisando voltar a ser internada. A essa altura, a atleta já apresentava desorientação e perda de memória. Seu marido disse que os médicos não fizeram uma ressonância sequer antes que o quadro se agravasse.

Luisa era natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela era uma corredora de alto rendimento muita conhecida nas comunidades de corrida. Chegou a representar a Seleção Brasileira no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo em maio.

