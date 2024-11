Ao vivo | Paysandu x Brusque | Brasileirão Série B | 11.11.24

O Paysandu e o Brusque se enfrentarão nesta segunda-feira, dia 11, às 21h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo com o Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Paysandu obteve importante vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa, aproximando-se da permanência na Série B. Com 43 pontos, a equipe bicolor pode garantir sua presença na Segundona de 2025 ainda nesta rodada, dependendo de seus próprios resultados e de tropeços de seus adversários. O bom retrospecto no Estádio da Curuzu sob o comando de Márcio Fernandes, com quatro vitórias em cinco jogos, é um fator motivacional adicional para a equipe.

O Brusque necessita de uma vitória para manter suas aspirações de permanecer na Série B. Diante dos resultados da rodada, um empate obrigaria o Quadricolor a torcer por uma derrota da Ponte Preta para o Vila Nova. A campanha atual do Brusque, infelizmente, já superou o pior desempenho da equipe na Série B, registrado no ano de seu rebaixamento, em 2022.

Se inscreva no canal: