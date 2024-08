Paysandu goleia Remo no tira cisma dos pais associados da Assubsar

A programação esportiva elaborada pela diretoria da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar – Assubsar teve tira-teima do RE-PA e o Paysandu goleou o Clube do Remo, por 5 a 0,em comemoração ao “Dia dos Pais” no futebol de campo. Os gols foram de Jeferson (4) e Chaves. O presidente do clube militar, Sérgio Humberto, comandou a programação e parabenizou todos atletas pelo futebol apresentado tanto na parte técnica como disciplinar.

Os bicolores se apresentaram com Deivison, Medeiros, Oeiras, Barbosa, Oliveira, Nonato, Júnior, Jordano, Betinho, Rômulo, Jeferson (craque do jogo), Zé Maria, Humberto e Alcântara. Após o jogo houve a confraternização entre os vencedores e perdedores num clima de paz e harmonia.

Os associados e convidados que assistiram o confronto entre bicolores e remistas optaram pela escolha dos jogadores da partida que foram esses: Paysandu: Nonato, Jeferson, Oeiras Medeiros e Oliveira. Pelo lado remista: Oeiras, Avelar e Nascimento.

CAMPEONATO

A primeira rodada do Campeonato Interno, categoria Cinquentão, prossegue neste sábado com esses jogos, segundo palavra do diretor de esportes, Denis Teixeira: Velha Guarda x BPA e Elô Maritimo x Vermelhão. Esses jogos vão concluir a primeira rodada, cujos resultados foram esses: Amigos da Bola 2 x 2 Internacional e Máster PC 4 x 3 Assubsar.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar