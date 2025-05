Ao vivo | Remo x Vila Nova | América-MG x Paysandu | Série B | 14.05.25

Remo e Vila Nova se enfrentam no topo da tabela nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Mangueirão, em partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

O Remo entra em campo na noite de hoje (14), com o objetivo de defender sua invencibilidade. O Leão é a única equipe que ainda não sofreu derrotas nas Séries A e B do Brasileirão. Ocupando a quarta colocação, o time azulino disputa um confronto direto, um “jogo de seis pontos”, contra o Vila Nova, que possui 13 pontos, um a mais que o Remo.

Para este confronto, o técnico Lacerda ainda não poderá contar com os atacantes Júnior Todinho e Labandeira, que não viajaram com a delegação. Com isso, Vinícius Paiva e Gabriel Silva devem permanecer no comando de ataque. Tiago Pagnussat, que deixou o último jogo após sofrer uma pancada na cabeça, não preocupa e está confirmado na equipe. A principal dúvida na escalação reside no meio-campo, com a disputa entre Igor Henrique e Arilson por uma vaga.

América-MG e Paysandu

Simultaneamente a bola vai rolar entre América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

O América-MG chega para o confronto após sofrer duas derrotas consecutivas fora de casa, contra Avaí e Operário-PR. Contudo, atuando como mandante, o Coelho ostenta uma invencibilidade que perdura desde novembro de 2023. São 34 jogos sem ser derrotado em seus domínios, acumulando 23 vitórias e 11 empates. Vale ressaltar que apenas uma dessas partidas não foi realizada no Independência: o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, no qual o América superou o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão.

O Paysandu, por sua vez, encerrou uma sequência de 10 jogos sem vitórias, mas acabou perdendo o título do Campeonato Paraense para o Remo nas cobranças de pênaltis no último domingo (11) do dia das mães. Na Série B, o Papão se encontra na zona de rebaixamento e ainda busca sua primeira vitória na competição.

