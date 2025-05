Papa Leão XIV estreia nas redes sociais com mensagem de paz e continuidade digital

Nesta terça-feira (13), o Vaticano oficializou a chegada digital do Papa Leão XIV, que agora marca presença nas redes sociais com as contas oficiais do papado. No X (antigo Twitter), ele assume o perfil @Pontifex, usado anteriormente pelos papas Bento XVI e Francisco. Já no Instagram, uma nova conta foi criada com o mesmo nome de usuário, enquanto o perfil @Franciscus, de Francisco, permanecerá disponível como memorial.

A primeira postagem de Leão XIV no Instagram trouxe imagens de seus primeiros dias como pontífice, incluindo o discurso logo após sua eleição. A legenda, traduzida em diversos idiomas, destacou uma saudação de paz inspirada nas palavras de Cristo Ressuscitado:

“A paz esteja com todos vós!… Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra.”

A cerimônia oficial de posse do novo líder da Igreja Católica está marcada para o próximo domingo (18), na Praça de São Pedro, com a presença de líderes de todo o mundo.

Com a continuidade digital garantida, Leão XIV dá sequência ao legado online iniciado por Bento XVI em 2012 e amplamente expandido por Francisco. Hoje, as contas @Pontifex estão disponíveis em nove idiomas e somam 52 milhões de seguidores. Em 2020, os conteúdos do Papa Francisco ultrapassaram 27 bilhões de visualizações nas redes.

A tradição papal nas redes sociais segue firme, agora sob a liderança de Leão XIV com fé, mensagem e presença também no ambiente digital.

Imagem: Divulgação Redes Sociais