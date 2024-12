Após acesso e títulos, Matheus Nogueira renova com o Paysandu até 2028

Matheus Nogueira, peça fundamental no acesso do Paysandu à Série B, na conquista do Campeonato Paraense e da Copa Verde, renovou seu contrato com o clube até 2028, garantindo sua permanência na meta bicolor por mais quatro temporadas.

Matheus Nogueira ingressou no elenco do Paysandu no final de junho do ano passado, quando chegou ao Estádio Banpará Curuzu. Sua atuação foi crucial para a promoção do clube à Série B do Campeonato Brasileiro, consolidando-se rapidamente como titular absoluto.

“Muito feliz e motivado em continuar defendendo as cores do Papão, clube que criei um carinho muito grande. Cheguei com muita sede de vencer, e dentro desse um ano e meio fomos muito felizes, com dois títulos, um acesso e a manutenção”, afirmou.

Ao longo de sua trajetória no Paysandu, Matheus Nogueira disputou 47 partidas, sofrendo apenas 39 gols. O goleiro ficou 18 jogos invicto, sendo 14 deles na temporada de 2024, quando atuou em 33 oportunidades. Além disso, o arqueiro bicolor se destacou como o segundo goleiro com maior número de defesas por partida na Série B do Campeonato Brasileiro.

À véspera do início de uma nova temporada, o atleta já traçou seus objetivos para 2025. “Agora é arregaçar as mangas e continuar trabalhando para colocar o Paysandu no mais alto patamar do futebol brasileiro, objetivo pelo qual vamos lutar e fazer de tudo para conquistar, sempre contando com o apoio da nossa fiel e apayxonada torcida”, finalizou.

Fotos Reprodução Redes Sociais