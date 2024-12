Segurança: Equatorial Pará realiza o cadastro de ligações provisórias para quem vai trabalhar nas festas de final de ano

Para os clientes pessoas físicas, os pedidos podem ser feitos nas agências de atendimento da distribuidora. Órgãos públicos podem solicitar serviço através de ofício.

Com a chegada das festas de final de ano, muitos trabalhadores informais têm a oportunidade de renda extra, com pontos de venda, por conta dos eventos e programações que ocorrem nesse período, principalmente, em cidades turísticas do estado devido ao aumento na movimentação de pessoas. No entanto, para que as barracas e espaços sejam seguros é necessário realizar o pedido de ligação provisória à Equatorial Pará. A solicitação deve ser feita com uma antecedência mínima de cinco dias para que a distribuidora de energia possa realizar o serviço.

Para clientes categorizados como pessoas físicas, os interessados devem apresentar nas agências de atendimento da distribuidora, os documentos de identidade, CPF e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Já os órgãos públicos que desejam solicitar a ligação provisória devem encaminhar ofício para o email grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

De acordo com Elton Lucena, executivo de segurança da Equatorial Pará, é crime a utilização de ligações clandestinas, mesmo que de forma temporária. Por isso, a distribuidora orienta os trabalhadores sobre o pedido de ligações provisórias.

“Buscamos levar segurança para todos que irão precisar de energia elétrica para realizar os seus trabalhos durante as festas de final de ano. Vale lembrar que, com uma ligação segura, as pessoas evitam sobrecargas, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e possíveis acidentes graves que podem colocar em risco a vida de todos”, finaliza.