Após derrota, Macron dissolve Parlamento e antecipa eleições

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições antecipadas para 30 de junho e 7 de julho após a derrota nas eleições para o Parlamento Europeu ontem, domingo, 9.

“Eu não poderia continuar, no final deste dia, olhando para o outro lado. Somada a essa situação está a febre que infectou o debate público e parlamentar em nosso país”, disse Macron em um discurso televisionado do Palácio do Eliseu.

“É por isso que, depois de ter procedido às consultas prévias do artigo 12 de nossa Constituição, decidi devolver a palavra de nosso futuro parlamentar através do voto”, acrescentou.

Macron avaliou a pesada derrota de seu partido nas eleições europeias deste domingo, nas quais obteve 15% dos votos, metade do apoio do Reagrupamento Nacional (cerca de 30%), de Marine Le Pen, segundo as pesquisas de boca de urna.

O líder da lista do Reagrupamento Nacional para essas eleições, Jordan Bardella, já havia pedido a convocação de eleições para a Assembleia Nacional em um primeiro discurso após a divulgação das pesquisas.

As novas eleições ocorrerão apenas dois anos após as de junho de 2022, nas quais o Renascimento, partido do chefe de Estado, perdeu a maioria absoluta que possuía na legislatura de 2017 a 2022, o que criou problemas para o governo ao buscar parceiros parlamentares para aprovar suas reformas.

Um exemplo foi a tão discutida reforma previdenciária, aprovada no ano passado sem votação na Assembleia Nacional.

Imagem: Reprodução