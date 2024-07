Argentina e Colômbia fazem a Final da CONMEBOL Copa América 2024

As duas melhores seleções do torneio se enfrentam neste domingo, 14 de julho, pelo título em uma partida histórica no Hard Rock Stadium de Miami Gardens. A Grande Final da 48ª edição a da Copa América será partir das 20h (horário local) deste domingo, 14. É a primeira vez que Argentina e Colômbia decidem a CONMEBOL.

Todas as defesas, passes, gols valeram para chegar a este momento: Argentina e Colômbia jogam neste domingo, 14 de julho, a Grande Final da CONMEBOL Copa América Estados Unidos 2024™ no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida. A partida que decide o título e encerra uma memorável 48ª edição da competição começa às 20h locais, em um evento que promete uma experiência completa a todos os espectadores.

Um espetáculo de 90 minutos – e além: a artista colombiana Shakira irá celebrar a grandeza do futebol sul-americano com seus sucessos, ritmos e visuais inovadores em um show inédito durante o intervalo. E, claro, o grande futebol que os dois finalistas mostraram para chegar na disputa pelo troféu.

Os atuais campeões vêm à Flórida com a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas um gol nas Quartas de Final, contra o Equador. Naquela mesma decisão por pênaltis, contou com mais uma grande atuação daquele que é um dos grandes responsáveis por estes números: Emiliano Martínez. O goleiro, inclusive, já sabe o que é ser decisivo em uma decisão sul-americana, com uma partida memorável na Final de 2021, contra o Brasil, no Maracanã – ao lado de vários companheiros que estarão em campo a seu lado, como Lionel Messi, Cristian Romero, Rodrigo De Paul e outros que fazem parte de uma geração vitoriosa. E também o lendário Ángel Di María, que espera comemorar seu último jogo pela Argentina com mais um título vencido. Uma conquista que pode transformar a Albiceleste na equipe mais vencedora do torneio, com 16 títulos.

No outro lado, uma brilhante equipe da Colômbia quer fazer história como os campeões nos Estados Unidos, repetindo o feito que conseguiram em casa em 2001. As atuações cafeteras vêm como fruto do ótimo trabalho do treinador Néstor Lorenzo, que ajudou a estabelecer o recorde da maior sequência invicta da seleção na história (28 partidas). Cinco desses jogos (4 vitórias, 1 empate) aconteceram só nesta CONMEBOL Copa América™, mas os colombianos certamente estão prontos para estender essa série para seis com a conquista do título no Hard Rock Stadium. Que também seria um prêmio para James Rodríguez, já o recordista em assistências em uma única edição, que também pode estar tendo uma de suas últimas apresentações no torneio de seleções mais antigo do mundo.

Há uma série de outros personagens igualmente importantes: Lionel Scaloni, que levou os argentinos ao título de 2021 e ao tricampeonato mundial em 2022; Luis Díaz, atacante que deve liderar a Colômbia daqui em diante; Lautaro Martínez, o artilheiro que chega como favorito à Chuteira de Ouro nos Estados Unidos; Richard Rios e sua disposição e talento vibrantes. Atrações de sobra para o grande momento desta CONMEBOL Copa América 2024™.

A Final da CONMEBOL Copa América inicia às 20h locais do Leste dos Estados Unidos (GMT-4) – às 19h de Bogotá (Colômbia), 21h de Buenos Aires (Argentina) e 21h de Brasília (Brasil).

As seleções finalistas da CONMEBOL Copa América 2024™ se enfrentaram 15 vezes na história do torneio de seleções, com 7 vitórias albicelestes, 3 vitórias cafeteras e 5 empates. São 39 gols marcados pelos argentinos contra 17 pelos colombianos.

Os últimos cinco Argentina x Colômbia (todas as competições):

Argentina 1-0 Colômbia – Eliminatórias (2022)

Argentina 1-1 Colômbia – CONMEBOL Copa América™ (2021)

Colômbia 2-2 Argentina – Eliminatórias (2021)

Argentina 0-2 Colômbia – CONMEBOL Copa América™ (2019)

Colômbia 0-0 Argentina – Amistoso (2018)

Números para se ficar atento

James Rodriguez, Jhon Arias, Colombia X Panama

Se bater a Colômbia, a Argentina será a primeira seleção a ganhar 16 edições da CONMEBOL Copa América™, superando o atual recorde de 15 títulos que compartilha com o Uruguai. Por outro lado, a Colômbia busca empatar com Peru, Chile e Paraguai na quarta posição da lista dos maiores campeões da competição (2 títulos, atrás também das 9 conquistas do Brasil).

A Argentina leva vantagem no retrospecto contra a Colômbia em CONMEBOL Copa América™ em partidas fora da Fase de Grupos: a Albiceleste está invicta contra os Cafeteros há cinco jogos (2V 3E, incluindo três triunfos e nenhuma eliminação em disputa de pênaltis).

A Colômbia vive a maior série invicta de sua história com 28 jogos sem derrotas (22 vitórias e 6 empates), superando o recorde anterior de 27 partidas entre 1992 e 1994 (13 vitórias, 14 empates). No entanto, sua última derrota foi justamente para a Argentina (0-1 nas Eliminatórias Sul-Americanas, em 2022). Por outro lado, foram os Cafeteros que encerraram a segunda maior sequência invicta da história da Albiceleste, em 1993 (18 vitórias e 13 empates em 31 partidas).

Lionel Messi já disputou quatro Finais de CONMEBOL Copa América™ (2007, 2015, 2016 e 2021). O argentino pode se tornar o primeiro jogador da história da competição a disputar o jogo decisivo em cinco edições diferentes – o recorde atual, de quatro decisões, é dividido por ele com Javier Mascherano (2004, 2007, 2015 e 2016).

Lionel Messi (25) e James Rodríguez (24) são o segundo e o terceiro jogadores no ranking de mais participações diretas em finalizações na CONMEBOL Copa América 2024™, atrás apenas do venezuelano Salomón Rondón (26). O argentino arrematou 12 vezes e deu 13 passes para finalizações, enquanto o colombiano tem sete chutes e 17 passes decisivos para finalizações.

Na Final, Lionel Scaloni comandará a Argentina pela 19ª vez em uma partida de CONMEBOL Copa América™, igualando Alfio Oscar Basile como o segundo treinador com mais jogos pela Albiceleste na história da competição – ambos são superados por Guillermo Stábile (44). Se vencer, também pode empatar com Basile em vitórias (13) na competição, quesito novamente liderado por Stábile (37).

A Argentina chegou na Final em seis das nove edições de CONMEBOL Copa América™ que foram disputadas no século XXI (2004, 2007, 2015, 2016, 2021 e 2024) – nenhum outro país participou de mais da metade das Finais disputadas nesse período. Por sua vez, a Colômbia jogará sua segunda final no século (2001, 2024).

Esta é a primeira vez que Argentina e Colômbia se enfrentam em uma Final de CONMEBOL Copa América™. A Albiceleste só havia enfrentado três rivais diferentes em suas sete finais na competição: Brasil (4 vezes), Chile (2) e México (1).

A Argentina sofreu apenas um gol na CONMEBOL Copa América 2024™. As únicas edições nas quais a Albiceleste terminou com menos de dois gols sofridos foram na década de 1920: nenhum gol sofrido em 1921, nenhum em 1924 e nenhum em 1929, sempre com três partidas disputadas.

A Colômbia não foi vazada em seus últimos dois jogos da Fase Final (contra Panamá e Uruguai), sequência que não conseguia em uma mesma edição de CONMEBOL Copa América™ desde 2001, quando não sofreu gol nas Quartas de Final (3-0 no Peru), Semifinal (2-0 em Honduras) e Final (1-0 no México) em seu único título da competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Treinador: Lionel Scaloni.

Colômbia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

Treinador: Néstor Lorenzo.

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Árbitros assistentes: Bruno Pires e Rodrigo Corrêa (Brasil)

Quarto árbitro: Juan Benítez (Paraguai)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Imagem: Divulgação