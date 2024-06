Arraial de Belém oferece apresentações de quadrilhas juninas mirins na praça Waldemar Henrique

A programação do Arraial 2024 da Prefeitura de Belém, organizada pela Fundação Cultural de Belém (Fumbel), ofereceu ao público na noite desta sexta-feira, 21, as apresentações das quadrilhas juninas mirins. Com uma programação diversa, pensada para toda a população, quadrilhas, brincantes, dançarinos, artistas e músicos se apresentaram nos palcos da praça Waldemar Henrique.

No início da noite, a criançada tomou conta do Piano Palco, antes do concurso oficial junino iniciar. Esbanjando fofura, carisma e talento, os pequenos quadrilheiros, das quadrilhas Santa Luzia Mirim e os Sapequinhas da Radional, encantaram o público e emocionaram os pais, que ali assistiam atentos.

Santa Luzia Mirim – Dançando com muita alegria, a criançada da Quadrilha Santa Luzia Mirim, do bairro do Jurunas, abriu as apresentações do dia no Piano Palco. A miss Caipira, Gabrielly Giovanna, de 7 anos, fez a sua estreia e encantou a todos com o seu carisma. Com muita desenvoltura e sorriso no rosto, a pequena interpretou a canção “Vem morena”, de Luiz Gongaza.

A menina disse que “gosto muito de dançar. Ensaiei com a mamãe desde fevereiro e minha parte favorita é quando eu caio de abertura no chão. E eu acho que o público achou bonito”, comentou Gabrielly.

Emocionada, a mãe de Gabrielly, Raquel Silva, afirmou ser uma honra ver a filha se apresentar no palco da Fumbel. Também apaixonada pelo período junino, declarou que não há explicação para a emoção que sentiu com a apresentação da filha.

“Eu sinto muita emoção ao trazer minha filha pra festejar, dançar e fazer o que ela gosta. Faço tudo por ela, eu gasto tudo que for preciso pra ver ela bem bonita, bem coreografada, feliz e se divertindo. Eu sempre quero o melhor pra ela. Sou uma mãe coruja mesmo”, enfatizou Raquel Silva.

Os Sapequinhas da Radional – Sapecas, alegres e com muita energia saíram diretamente do bairro da Condor para o arraial de Belém. As crianças da Quadrilha Os Sapequinhas da Radional foram o segundo grupo mirim a pisar no Piano Palco. Thiago Josivan, de 14 anos, e Jhon Gabriel, de 10 anos, se conheceram durante os ensaios da quadrilha. Entre brincadeiras, coreografias e sapequices, a dupla de amigos entrou animada no palco com muitos aplausos do público.

“Mesmo nervoso, vamo que vamo. A gente dançou músicas do Arraial do Pavulagem e se divertiu muito. A gente faz muitos amigos aqui na quadrilha e é muito legal dançar com eles”, contou Thiago, que dança há três anos com Os Sapequinhas.

Pela primeira vez se apresentando no grupo junino, o jovem Jhon Gabriel declara, revelou “tava bem ansioso pra dançar nessa noite, mas foi bem divertido. Foi legal ver o público gritando e torcendo pela gente”.

A costureira Nazaré Santos, de 67 anos, faz parte da história dos Sapequinhas. Ela é responsável pelos trajes do grupo, desde sua criação, em 2017. “É muito lindo ver toda essa criançada dançando e participando da nossa quadrilha, que eu carrego no meu coração. Eu sempre faço os trajes de coração, com muito carinho e pensando no melhor pra todos”.

Neste sábado, 22, mais duas quadrilhas mirins se apresentarão, a partir das 18h30: a primeira é a Explosão de Cheiro e, em seguida, às 19h, a programação segue com Os Pipoquinhas na Roça. “As apresentações das quadrilhas mirins são uma novidade que a cada ano pretendemos que se fortaleça, como meio de incentivar as gerações de hoje ao envolvimento com a cultura popular”, informou o presidente em exercício da Fumbel, Jamil Mouzinho.

Texto: Vagner Mendes

Fonte: Agência Belém/Foto: Vagner Mendes/Fumbel