Em Santarém, microempreendedores são contemplados pelo CredCidadão

Em Santarém, no Baixo Amazonas, o governo estadual entregou 100 benefícios do programa CredCidadão nesta sexta-feira, 21. Trata-se da segunda linha de crédito, para quem já tem um negócio formado e precisa investir e ter capital de giro.

O governador Helder Barbalho esteve na cidade e celebrou o momento positivo vivenciado pelos moradores. “Santarém está no caminho certo, vivendo um momento de união, de paz, um momento em que as pessoas estão juntas por uma única causa: o bem, o presente e o futuro da cidade. E essa união aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo, é uma demonstração de que está dando certo. Precisa de muito mais coisa, é por isso que entusiasmo não falta e nós estamos aqui para dizer que nós vamos continuar fazendo muito mais, por Santarém, pelo oeste do Pará e trabalhando por todo o nosso estado”, garantiu.

Isabela de Carvalho Vieira trabalha como motorista de aplicativo e vai usar o recurso que recebeu para reformar o carro que ela e a família usam para trabalhar. “Assim a gente vai poder manter a qualidade do serviço. Acreditem nesse programa, porque vale muito a pena”, declarou.

A linha de microcrédito do Programa CredCidadão tem juros baixos, no máximo 1% ao mês, e pode ser renovada. Ela se volta a microempreendedores formais e informais, no valor de até R$ 5 mil, para incentivar a economia local.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos