Atleta de Muaná conquista o tri dos Jogos Abertos do Pará na Fase Estadual

Na tarde de ontem, sexta-feira, 18, foram conhecidos os primeiros medalhistas da fase estadual dos Jogos Abertos do Pará, na modalidade tênis de mesa, na categoria feminina, Glaucia Medeiros do município de Muaná, levantou o troféu de tricampeã da XIII edição do Joapa, no masculino, Ronaldo Araújo, do município de Acará, conquistou o troféu de campeão. O Joapa reúne na fase estadual mais de mil atletas, de 35 municípios, na disputa de seis modalidades – handebol, basquete, futsal, tênis de mesa, futebol de areia e vôlei. Evento organizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Ana Paula Alves, titular da Seel, ressaltou a importância do Joapa na valorização do esporte amador. “É um momento muito importante para todos nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, na realização do Joapa. Hoje, estamos contemplando e evidenciando o maior campeonato amador do Estado, isso mostra o compromisso de todos nós na valorização desses atletas que sairam dos seus municípios, deixaram seus familiares para estarem aqui na culminância do Joapa. Nós valorizamos o esporte amador e, a cada ano, faremos de tudo para melhorar cada vez mais o Joapa para cada participante”, disse a secretária.

A secretária ainda destaca o tricampeonato da atleta do tênis de mesa Glaucia Medeiros. “Ela é uma atleta incrível, está de parabéns por mais essa conquista tão importante. Quero parabenizar a todos que participaram da modalidade tênis de mesa”, concluiu.

A tricampeã do Joapa, a tenista Glaucia Medeiros, fala da importância da conquista. “A cada ano é um uma experiência nova, uma felicidade diferente. São muitas pessoas confiando no meu melhor resultado possível, e eu fico realizada por entregar o melhor a todos que torcem por mim. Estou agora com um projeto na minha cidade com o tênis de mesa, levar mais um título para casa, incentiva mais ainda meus alunos a continuarem treinando firmes”, disse a atleta.

A atleta ainda ressalta a importância do Joapa. “O Joapa, fortalece cada vez mais o esporte em todas as cidades do Pará. A gente espera que a cada ano as coisas possam melhorar mais, pois ele é uma porta para que novos atletas sejam revelados e muitas vezes sigam profissionalmente isso”, disse a tricampeã.

Os Jogos Abertos do Pará seguem com as outras modalidades até domingo (20), aonde conheceremos o campeão do Troféu Eficiência.

Medalhistas do tênis de mesa feminino: 1º Graucia Medeiros (Muaná)

2º Renta do Nascimento ( Breves)

3º Suelane Bahia (Cametá)

3º Raíssa Chaves (Mãe do Rio)

Medalhistas do tênis de mesa masculino:

1º Ronaldo Araujo (Acará)

2º Éverton de Sousa (Marituba)

3º Antônio de Souza ( Parauapebas)

3º Cássio Liandro (Marabá)

Imagem e texto: Ascom Seel