Bactéria resistente a remédios se espalha na Ásia e preocupa cientistas

Uma nova pesquisa revelou que uma cepa de bactérias altamente virulenta e resistente a antibióticos se espalha de forma rápida pela Ásia. A descoberta do microrganismo preocupa cientistas, que pedem um monitoramento cuidadoso.

O estudo é de pesquisadores das universidades de Birmingham, na Inglaterra, e Zhejiang, na China. Eles identificaram a variante ST164 da Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem (CRAB) em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Hangzhou, na China.

A descoberta ocorreu enquanto o grupo investigava medidas de prevenção e combate à bactéria, em 2021.

Os pesquisadores identificaram que 80,9% das amostras de Acinetobacter baumannii eram resistentes ao carbapenem (ou carbapenêmicos, classe de antibióticos de amplo espectro). A variante ST164 representava 40,2% do total.

A nova cepa vem crescendo desde meados de 2020.

A Acinetobacter baumannii pode causar infecções graves nos pulmões, no trato urinário e no sangue, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

A variante é especialmente adaptada a ambientes médicos, como hospitais e casas de repouso de idosos. As pessoas mais vulneráveis a uma infecção são aquelas que receberam um cateter, que estão em ventilação mecânica ou em recuperação pós-operatória.

O coautor da pesquisa, Alan McNally, disse ao SciTechDaily que “a CRAB representa um risco sério para pacientes hospitalizados e pode causar doenças graves, incluindo pneumonia, infecção do trato urinário, bacteremia, meningite e infecções de tecidos moles”. As informações são do jornal O Globo.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels/Edward Jenner