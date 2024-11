Atleta de karate da ATAM de Benevides fatura medalhas no Campeonato Paraense

A karateca Yasmim Nascimento da Associação Teixeira de Artes Marciais (ATAM/Benevides), teve efetiva participação na terceira etapa do Campeonato Paraense de Karatê realizado no final de semana pela Fkepa no ginásio da UEPA. Yasmim conquistou duas medalhas de prata, uma no kata [formas] e outra no kumite [lutas]. Com isso, segue pontuando com o propósito de manter o primeiro lugar no ranking da categoria sênior divisão especial feminino.

Próximo de completar 28 anos- será dia 13 do mês em curso, Yasmim voltou a rotina dos treinamentos visando o Open Nacional CBK- Copa Norte de Karate-Troféu Pedro Yamaguchi, dia 23 em Benevides.

‘A Copa Norte é uma competição do ranking nacional da CBK e muitos de outros estados participarão da competição. Então o nosso foco é preparar bem a Yasmin para ser uma vencedora. Tudo depende do seu esforço e dedicação nos treinamentos”, diz Daniel Lobato, técnico da ATAM.

Lobato acrescenta que sua associação participará da copa com uma equipe de vinte atletas. “Vamos para este importante evento nacional com uma equipe de 20 atletas, alguns estreantes, outros experientes em tatames. Todos estão se dedicando na preparação”, comentou.

As inscrições da Copa Norte de Karate-Do seguem até o dia 20 de novembro e podem ser feitas pelo site: www.sistemaronin.com. Mais informações: (91) 999426402. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: ATAM/Divulgação