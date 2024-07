Band confirma afastamento de Datena e já tem substituto

O apresentador José Luiz Datena, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, se afastou do programa Brasil Urgente, da Band. A saída dele é temporária e tem como objetivo cumprir a lei eleitoral, que impede a participação de candidatos na televisão.

Datena ainda não oficializou sua candidatura e tem até 31 de julho para decidir.

Na ausência dele, Lucas Martins assumirá a apresentação do programa.

No último sábado (29), Datena se despediu do público de forma discreta e não citou planos na área da política. As férias dele tiveram início nesta segunda-feira (1º).

– Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite com Deus, sorte e saúde. E até! – falou.

Ele entrou de férias na Band e já teve uma conversa com a emissora a respeito da renovação de contrato, enquanto decide se irá ou não oficializar a disputa nas eleições. As informações são da Oeste e do Na Telinha.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/Band