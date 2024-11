Baterista Bob Bryar é encontrado morto “em decomposição”

Bob Bryar, ex-baterista da banda My Chemical Romance, morreu aos 44 anos. O corpo do artista foi encontrado em sua casa na última terça-feira (26), mas a notícia só foi divulgada neste sábado (30) pelo site norte-americano TMZ.

De acordo com o veículo, o corpo de Bob estava “em péssimo estado de decomposição”. Ele morava no Tennessee (EUA), e a última vez que foi visto com vida foi no dia 4 de novembro.

A causa da morte ainda está sob investigação. Tendo em vista que todos os pertences do músico, como equipamentos musicais e armas estavam intactos em casa, a polícia não considera suspeita de crime.

Bryar ingressou no My Chemical Romance em 2004, substituindo o baterista Matt Pelissier. Ele participou do lançamento do segundo álbum da banda, Three Cheers for Sweet Revenge.

O artista saiu do grupo em 2010, antes do lançamento de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, e se aposentou da música em 2014.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube The Sun Showbiz