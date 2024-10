Belém confirma segundo turno entre Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL)

O atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSol), não conseguiu se reeleger. Também ficaram fora da disputa os seguintes candidatos: Delegado Eguchi(PRTB), Ítalo Abati (Novo), Jefferson Lima (Podemos), Raquel Brício (UP), Thiago Araújo (Republicanos) e Well (PSTU).

Com um total de 1,3 milhão de habitantes, Belém é a segunda cidade mais populosa da Região Norte do Brasil e a décima primeira do país.

Perfil dos candidatos

Igor Normando tem 37 anos e é atualmente deputado estadual pelo MDB. Foi vereador de Belém de 2013 a 2019 e secretário da Cidadania do Pará de 2023 a 2024.

Delegado Éder Mauro tem 63 anos e é delegado da Polícia Civil do Pará. Atualmente, está no terceiro mandato de deputado federal, pelo PL. Ele já havia disputado a prefeitura de Belém em 2016, pelo PSD, ficando em terceiro lugar naquele pleito, atrás de Zenaldo Coutinho (PSDB) e Edmilson Rodrigues (PSol).

Com informações do Metrópoles