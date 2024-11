Beto Barbosa é “cancelado” por casar com jovem de 15 anos

O cantor Beto Barbosa, 69 anos, está casado há 12 anos com Gisele Barbosa, 27, e este detalhe do relacionamento levou o artista a ser muito criticado nas redes sociais. O motivo? Quando o romance começou Gisele tinha 15 anos e o cantor 57.

Em entrevista ao Ticaracaticast, o cantor contou que este é o seu segundo casamento e que ele sempre foi mais quieto. Também revelou que neste momento da vida, ele queria uma mulher que o ajudasse com sua carreira musical.

– Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nessas questões de shows, produções e contratos (…) quando você está com uma pessoa que está com você na saúde, na doença e qualquer situação você estabiliza sua vida – declarou o rei da lambada.

Nas redes sociais, a grande diferença de idade entre o casal gerou comentários negativos, com muitos internautas apontando que a jovem ainda era menor de idade, sendo apenas uma adolescente.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube Ticaracaticast