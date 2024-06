Biblioteca Avertano Rocha realiza oficina em celebração à Semana do Meio Ambiente

Na próxima sexta-feira (7), a Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (BPMAR), realizará a oficina “Arte com reutilização de resíduos eletrônicos”, a ideia é promover a conscientização ambiental em um ambiente de leitura. A atividade gratuita ocorrerá em celebração ao mês do meio ambiente e em parceria com o Movimento República de Emaús.

O evento faz parte do projeto “Iniciartes”, que consiste na realização de oficinas de iniciação artística cultural de curta duração nas diversas linguagens, como carnaval, festas juninas, meio ambiente, cerâmica, origami, entre outras.

Além deste projeto, a Bpmar oferece os serviços diários, como visitas guiadas, acesso à brinquedoteca, sala de jogos e leitura infantil e juvenil, cadastro de usuários, empréstimo e consulta do acervo didático e literário para estudo e pesquisas – de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.

Serviço: “INICIARTES – Oficina: “Arte com reutilização de resíduos eletrônicos”.Sexta-feira, 7 de maio, às 09h, na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha – Icoaraci. Evento gratuito, confirmação via e-mail e-mail: bpmar2015@gmail.com.

Foto: Joyce Ferreira – Comus