Bolsonaro compara momento do Brasil à Venezuela e Nicarágua

Na noite deste sábado (17), um novo episódio da série de denúncias divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo contra a lisura da atuação judicante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), movimentou as redes sociais e provocou a indignação de políticos da oposição.

Tornou-se de conhecimento público uma declaração do juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Marco Antônio Vargas, cogitando a hipótese de “mandar uns jagunços pegar” o jornalista Allan dos Santos “na marra e colocar num avião brasileiro”, como solução por não ter obtido sua extradição dos Estados Unidos para o Brasil. A declaração revela intenções e interesses que não coadunam com o exercício legal da magistratura.

Em razão do ocorrido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais neste domingo (18) para se posicionar acerca do quadro de insegurança jurídica que vem acometendo o Brasil.

– Puro suco de democracia, respeito às leis, processo legal e tudo que se vê em todo lugar que não dão inveja à uma Venezuela ou à uma Nicarágua.

Allan se exilou nos Estados Unidos após sofrer uma devassa do Judiciário brasileiro – incluindo condenações através de decisões de Moraes -, a fim de evitar ser preso e amargar sanções de ordem financeira.

Jair Bolsonaro confirmou presença em ato pelo impeachment do ministro do STF no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, às 14h.

Fonte: Pleno News/Foto: Alan Santos/PR