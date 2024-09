Bolsonaro passa por exames em SP; presença em ato é mantida

O ex-presidente Jair Bolsonaro (SP) precisou ser examinado na manhã deste sábado (7) no Hospital Albert Einstein no Morumbi, em São Paulo, onde está para participar da manifestação marcada para às 14h na Avenida Paulista.

De acordo com o advogado Fabio Wajngarten, Bolsonaro está gripado e sem voz, por isso passou em consulta com o seu médico, Dr. Leandro Echenique. Apesar da situação, a participação do ex-presidente no ato pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes está mantida.

– O Presidente @jairmessiasbolsonaro por conta de uma gripe estava sem voz, passou rapidamente pelo Hospital Albert Einstein no Morumbi em SP para ser avaliado pelo seu médico Dr Leandro Echenique. Nada muda na agenda de hoje. O Presidente, como sempre, liderará a todos na Paulista logo mais às 14:00. Todos lá!

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Sebastião Moreira