Bolsonaro indica que Marçal será bem-vindo a ato do 7 de Setembro

Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (28), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que outros candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo podem participar de um ato marcada na Avenida Paulista para celebrar o 7 de Setembro. O líder político está apoiando o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição.

No entanto, a declaração de Bolsonaro abre espaço para que o candidato do PRTB à Prefeitura da capital, Pablo Marçal, participe do evento.

– É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também – disse o ex-presidente.

O “ato em defesa da democracia e da liberdade” será organizado por Silas Malafaia e tem por objetivo a defesa da democracia e apoiar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube/Como Você Fez Isso?