Dom Azcona avança no tratamento contra câncer e recebe alta de hospital em Belém

Dom José Luís Azcona Hermoso, Bispo Emérito do Marajó, recebeu alta médica ontem, quarta-feira, 28, após passar 36 dias internado em um hospital particular em Belém para tratar de um câncer no pâncreas diagnosticado em meados de julho. A partir de agora, o religioso espanhol que luta contra a exploração infantojuvenil na região do Marajo, deve passar por um ciclo de quimioterapia.

O comunicado da alta foi feito pelas redes sociais da Prelazia do Marajó pelo bispo prelado, Dom Ionilton, e pelo chanceler da entidade, Padre Raimundo Rafael.

“Comunicamos que Dom José Luís Azcona recebeu alta nesta quarta-feira, 28 de agosto de 2024. No dia 16 de julho deu entrada no Hospital Porto Dias, em Belém, em decorrência da diminuição do nível de sódio no sangue que segundo informações médicas resulta da ação do câncer no corpo”, informaram os religiosos.

A nota explicou, ainda, que Dom Azcona “recebeu tratamento de controle do sódio, odontológico e suporte clínico necessário. Realizou dois ciclos de quimioterapia, evoluindo com boa resposta clínica, mantendo retenção de líquido, mas sem piora”.

Ainda segundo a nota, o bispo emérito “apresenta quadro de fraqueza no corpo, mas com melhora progressiva, com normalização da concentração de sódio no sangue e bom controle infeccioso. Recebe alta hoje com retorno no ambulatório de oncologia em sete dias para novo ciclo de quimioterapia”. (Com informações do portal Notícias do Marajó).

