Brasil chega a 14 medalhas de ouro no Mundial de Atletismo em Kobe

A menos de 100 dias das Paralimpíadas, o Brasil alcançou a marca de 14 medalhas de ouro no Mundial de Atletismo de Kobe, no Japão. Os últimos pódios ficaram por conta da baiana Raissa Machado, no lançamento de dardos F56, e da acreana Jerusa Geber, nos 100m rasos para pessoas com deficiência visual.

Com os 14 ouros, o Brasil já igualou a marca do último mundial de Paris, em 2023, e agora busca bater o recorde conquistado em 2013, quando garantiu 16 medalhas de ouro no mundial de Lyon.

Atual vice-campeã paralímpica da prova de dardos, Raissa Machado conquistou o seu primeiro ouro em um Mundial na tarde desta terça-feira (21/5), no Japão.

Já a acreana Jerusa Geber atingiu a marca de 10 medalhas em mundias de atlestismo e chegou ao seu tricampeonato na prova dos 100m.

Além das duas medalhistas de ouro, a capixaba Lorraine Aguiar conquistou a medalha de prata nos 400m T12 e a rondoniense Ketyla Teodoro ficou com o bronze na mesma prova.

Imagem: Reprodução