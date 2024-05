Clube do Remo demite Gustavo Morinigo e foca em Luizinho Lopes

A diretoria do Clube do Remo anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 20, a saída do técnico Gustavo Morínigo e de seu auxiliar técnico Diosnel Burgos do comando técnico do futebol profissional. O empate, ontem, domingo, 19, para a equipe mineira do Tombense foi a gota d’água para uma ação mais efetiva da diretoria azulina. Em cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, o Remo só teve uma vitória até o momento, empates e derrotas. Inclusive, chegou a uma das últimas colocações, ficando por vários dias na zona de rebaixamento.

A crise no Leão Azul não vem de hoje. O Remo perdeu o Campeonato Paraense de Futebol Profissional, foi eliminado da Copa Verde e da Copa do Brasil e, pior, perdeu para o seu maior adversário em clássicos, o Paysandu.

De acordo com informações de bastidores na sede social, a diretoria do Leão está em campo atrás de um novo técnico. Os dois nomes mais cotados são do Luizinho Lopes, demitido hoje de manhã do comando técnico do Brusque, de Santa Catarina; Alan Aal, que treinou o Náutico, do Estado de Pernambuco; e Léo Condé, igualmente demitido hoje, do comando técnico do Vitória, da Bahia. O último cotado é Márcio Fernandes, que já treinou tanto o Remo quanto o Paysandu.

NOTA DO LEÃO

O Clube do Remo informa que o técnico Gustavo Morínigo não é mais técnico do time azulino para o restante da temporada. A decisão foi tomada após reunião entre a direção e o treinador em comum acordo da rescisão.

Além de Gustavo, o auxiliar-técnico Diosnel Burgos também deixa o clube.

Pelo período de dedicação e trabalho prestado, o clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo