Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

São 5.867 vagas em 24 cidades no estado
Matheus Crobelatti *
As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.
O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.
A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.
A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.
Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:
- Araçatuba – 112 vagas.
- Araraquara – 678 vagas.
- Assis – 309 vagas.
- Bauru – 899 vagas.
- Botucatu – 478 vagas.
- Dracena – 62 vagas.
- Franca – 328 vagas.
- Guaratinguetá – 243 vagas.
- Ilha Solteira – 234 vagas.
- Itapeva – 58 vagas.
- Jaboticaba – 224 vagas.
- Marília – 351 vagas.
- Ourinhos – 46 vagas.
- Presidente Prudente – 461 vagas.
- Registro – 56 vagas.
- Rio Claro – 373 vagas.
- Rosana – 50 vagas.
- São João da Boa Vista – 62 vagas.
- São José do Rio Preto – 344 vagas.
- São José dos Campos – 96 vagas.
- São Paulo – 185 vagas.
- São Vicente – 64 vagas.
- Sorocaba – 64 vagas.
- Tupã – 90 vagas.
Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.
* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia
© Vunesp/Facebook