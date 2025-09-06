sábado, setembro 6, 2025
EDUCAÇÃO

Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

São 5.867 vagas em 24 cidades no estado

Matheus Crobelatti *

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo. 

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50. 

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

  • Araçatuba – 112 vagas.
  • Araraquara – 678 vagas.
  • Assis – 309 vagas.
  • Bauru – 899 vagas.
  • Botucatu – 478 vagas.
  • Dracena – 62 vagas.
  • Franca – 328 vagas.
  • Guaratinguetá – 243 vagas.
  • Ilha Solteira – 234 vagas.
  • Itapeva – 58 vagas.
  • Jaboticaba – 224 vagas.
  • Marília – 351 vagas.
  • Ourinhos – 46 vagas.
  • Presidente Prudente – 461 vagas.
  • Registro – 56 vagas.
  • Rio Claro – 373 vagas.
  • Rosana – 50 vagas.
  • São João da Boa Vista – 62 vagas.
  • São José do Rio Preto – 344 vagas.
  • São José dos Campos – 96 vagas.
  • São Paulo – 185 vagas.
  • São Vicente – 64 vagas.
  • Sorocaba – 64 vagas.
  • Tupã – 90 vagas.

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp. 

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

