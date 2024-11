Comitiva de direita que falou com Zelensky criticou postura de Lula

Uma comitiva composta por quatro parlamentares de direita do Brasil se reuniu nesta sexta-feira (29) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, capital do país europeu, e manifestou discordância com o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o conflito entre os ucranianos e a Rússia.

O grupo, composto pelos senadores Sergio Moro (União Brasil-PR), Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES), e pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), demonstrou ao líder ucraniano sua insatisfação com a postura de Lula diante do conflito e chegou a pedir desculpas a Zelensky dizendo que o posicionamento do petista não reflete o pensamento do restante dos brasileiros.

– Viemos, a delegação brasileira, à Ucrânia dizer, com clareza solar, que a população brasileira apoia a sua causa e que é contra a guerra de agressão promovida pela Rússia. A Ucrânia, hoje, luta por sua soberania e pelo mundo livre. A posição de Lula não nos representa – escreveu Moro em suas redes.

– Pedi desculpas em nome dos brasileiros pelas declarações desrespeitosas feitas por representantes do governo atual, deixando claro que a maioria de nós não compactua com tais atitudes – declarou Malta, em seu perfil no Instagram.

– Deixamos claro para o presidente Zelensky que o povo brasileiro ama a Ucrânia! Os parlamentares da América do Sul tiveram um momento especial com o líder ucraniano momento em que ficamos chocados com os números da guerra – afirmou Damares.

– A paz somente será construída com o entendimento de todos os países de que a Ucrânia é vítima de um regime criminoso – completou Paulo Bilynskyj.

Zelensky, por sua vez, agradeceu a visita e o apoio demonstrado pela delegação brasileira. O presidente ucraniano atualizou os parlamentares sobre a situação no front de batalha e destacou a importância de alianças internacionais para fortalecer a resistência de seu país, além de mencionar o papel crucial de gestos diplomáticos no fortalecimento da causa ucraniana.

O grupo de parlamentares brasileiros foi convidado pelo embaixador ucraniano no Brasil, Andrii Melnyk, para participar da conferência parlamentar Ucrânia e os Países da América Latina e do Caribe: Cooperação para o Futuro“. O evento ocorre em Kiev até este domingo (1°).

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal