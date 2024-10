A Cosanpa distribuirá 50 mil copos de água durante as procissões do Círio, nos dias 11 e 13, com a ajuda de voluntários.

Segundo o diretor da ETA, Antônio Crisóstomo, a água distribuída nos eventos passa por um processo de refinamento e rigorosos testes sanitários antes do envasamento.

Na sexta-feira, dia 11, serão distribuídos 10 mil copos na sede da Companhia, em São Brás. Os demais 40 mil serão entregues no domingo, na Av. Presidente Vargas.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará