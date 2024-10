Museu do Círio celebra 38 anos de história e fé

O Museu do Círio celebra 38 anos nesta quarta-feira (9). Criado em 1986 por iniciativa de Carlos Roque, o museu, inicialmente sediado na Basílica de Nazaré, hoje funciona no Complexo Feliz Lusitânia.

Com um acervo de 2 mil peças distribuídas em 11 coleções, o museu guarda a memória do Círio de Nazaré, desde a arte sacra do século XIX até os ex-votos e a arte popular em miriti.

O Círio de Nazaré é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan e Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

A exposição imersiva “Círio de Sensações” acontece até 26 de outubro, de terça a domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Foto: Pedro Guerreiro/ Ag. Pará