Condutores recebem orientação sobre nova sinalização viária na Lomas Valentinas

Dando continuidade às ações de educação para o trânsito na travessa Lomas Valentinas, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), retornou neste domingo, 10, ao trecho entre as avenidas Duque de Caxias e Almirante Barroso para orientar os condutores sobre a nova sinalização, de forma que possam ficar mais atentos às mudanças. Durante a ação, 378 condutores foram orientados.

Os agentes de educação para o trânsito da Semob esclareceram dúvidas e distribuíram panfletos informativos, que continham ilustrações das sinalizações implantadas no trecho da Lomas, como forma de facilitar a identificação das sinalizações pelos condutores e o entendimento de como isso vai impactar os usuários da via.

As abordagens e orientações foram bem recebidas e os usuários que, a princípio, não entendiam a necessidade das alterações, aprovaram a ação educativa da Semob. “Até se acostumar com o novo, demora. Essa iniciativa de vocês é boa por isso, vai instruindo os motoristas, pra gente já se adequar à rua que tá com a sinalização nova”, pontuou o representante comercial Pablo Melo.

Para o condutor Manoel Pinheiro, a sinalização nova, especialmente sobre o estacionamento regulamentado, que foi removido do lado direito da via e reimplantado do lado esquerdo, causou certo impacto no trânsito em princípio. “Hoje o pessoal tá estacionando do lado certo, que agora é na esquerda. Só que tem gente que continua estacionando do lado direito, talvez por costume. Se Deus quiser, com essa ação educativa as coisas vão melhorar e o pessoal vai se conscientizar”, acredita Manoel.

“É bacana esse estacionamento na esquerda, porque tem mais vagas. E essa instrução de vocês é importante pros condutores, justamente porque é uma novidade. Todos estão acostumados de um jeito, agora mudou. Então a orientação nesse momento é necessária”, pontuou a motociclista Lorrane Nobre.

MUDANÇA NA SINALIZAÇÃO

O trecho em questão vem recebendo a readequação na sinalização vertical e horizontal de trânsito, que trata das placas e das pinturas na via. Um estacionamento ao lado da ciclofaixa, à esquerda da travessa (uma zona de segurança para os ciclistas, indicada por um zebrado branco) e a supressão do estacionamento que ficava do lado direito da via foram algumas das alterações realizadas.

As mudanças seguem todas as diretrizes previstas no Manual Brasileiro de Sinalização Viária do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Imagens: Agência Belém