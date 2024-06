Coroação de Nossa Senhora de Nazaré e apresentação do cartaz do Círio 2024 marcam o final da programação do mês mariano

Com a Basílica Santuário lotada por cerca de cinco mil fiéis desde as primeiras horas da tarde desta sexta-feira, 31, a Arquidiocese de Belém procedeu a solenidade de encerramento do mês mariano que conta com a coroação a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré e retorno ao Glória da igreja, além da tão esperada apresentação do cartaz do Círio 2024 que, tradicionalmente, ocorre a 31 de maio e marca a largada para a grande festividade católica do povo paraense no mês de outubro, o 232º Círio de Nazaré que tem, neste ano, o tema “Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus”. A missa foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém e co-celebrada por diversas autoridades eclesiais da Arquidiocese, padres barnabitas e diáconos.

A missa começou pontualmente às 18h. Após a missa, houve a coroação da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré que, em duas ocasiões do ano, é retirada do Glória e fica num nicho mais perto dos fiéis dentro da igreja. Ela é retirada no mês de maio, que marca a elevação da Basílica ao título de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém, e no mês de outubro, durante a quinzena da festividade do Círio de Nazaré. A emoção tomou conta das pessoas no interior do majestoso templo.

Encerrando a celebração e a solenidade de coroação, a Diretoria da Festa de Nazaré fez a apresentação do Cartaz do Círio no Centro de Evangelização e, posteriormente, na Praça Santuário, igualmente tomada de devotos que foram participar das solenidades, bem como, do show que se realiza na noite de hoje, na Concha Acústica, marcando o final da quermesse mariana, uma nova tradição da Paróquia de Nazaré na semana de encerramento do mês mariano.

Foram impressos 900 mil cartazes este ano. O objetivo do cartaz é divulgar a festividade e a grande procissão do Círio de Nazaré.

Na noite de hoje, foram distribuídas centenas de cartazes entre os presentes. Quem não recebeu, poderá adquiri-lo pelo preço simbólico de R$ 3,00 ou por ocasião das peregrinações que preparam para o Círio de Nazaré, em outubro.

