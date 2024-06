Luto no cinema: Morre, aos 88 anos, o ator Donald Sutherland

Morreu, aos 88 anos, o ator Donald Sutherland. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (20), pelo filho dele, Kiefer Sutherland.

Por meio das redes sociais, Kiefer disse estar com o coração pesado.

– Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixe intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida.

Donald atuou em filmes como Jogos Vorazes, Cowboys do Espaço, Orgulho e Preconceito, Uma Saída de Mestre, Epidemia, Could Mountain, entre outros sucessos.

Donald nasceu em 1935, em Saint John, Canadá. Ele também era pai de Rossif Sutherland, Rachel Sutherland, Angus Sutherland e Roeg Sutherland. Ele era casado com Francine Racette e tinha quatro netos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Fonte: Pleno news Foto: WILL OLIVER/EFE/EFEVISUAL