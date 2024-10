Sem Marçal, Nunes e Boulos vão disputar 2° turno em São Paulo

Com uma apuração equilibrada desde o início, o segundo turno em São Paulo está definido. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tentará a reeleição contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que é apadrinhado pelo presidente Lula (PT). O empresário Pablo Marçal (PRTB), que movimentou a disputa, ficou de fora por uma pequena diferença de votos.

A definição matemática do segundo turno ocorreu às 21h08, quando 99,52% das urnas tinham sido apuradas. Até esse horário, Nunes liderava o pleito com 29,49%, o equivalente a 1,793 milhão de votos, contra 29,06% de Boulos, com 1,766 milhão de votos. Marçal, por sua vez, registrava 28,14%, com 1,710 milhão de votos.

Na quarta colocação ficou a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9,92% dos votos, que equivaliam a 603,3 mil eleitores. Fechando os seis primeiros colocados apareceram o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 111 mil votos (1,84%), e a economista Marina Helena (Novo), com 83 mil votos (1,38%).

Fonte: Pleno News/Fotos: Rovena Rosa/Agência Brasil /Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados