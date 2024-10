Déficit histórico: Estatais têm rombo de R$ 7,2 bilhões em 2024

Empresas federais e estaduais registraram um déficit de R$ 7,2 bilhões entre os meses de janeiro e agosto de 2024. O número é o resultado de gastos maiores que o fluxo de entrada de caixa, se tornando o maior déficit já registrado desde 2002, quando o Banco Central passou a acompanhar esses dados.

De acordo com a CNN, as empresas federais têm R$ 3,3 bilhões de prejuízos e as estaduais R$ 3,8 bilhões. O resultado desse rombo afeta as contas públicas de diferentes formas, podendo levar o Executivo a cobrir esses custos, aumentando o endividamento do país.

No âmbito federal, os recursos são promovidos pelo Tesouro Nacional e também impactam a meta fiscal. Para este ano e o próximo, o governo pretende zerar o déficit público, mas com a questão das estatais com problemas, esse projeto ficará ainda mais difícil.

O mesmo vale para os estados e municípios que terão que assumir os déficits de suas empresas tirando dos recursos em caixa.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay/ lkzmiranda