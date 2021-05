Prefeita de Marituba participa de festa com aglomeração e sem máscaras



A prefeita do município de Marituba, na Zona Metropolitana de Belém, Patrícia Mendes (Republicanos-Pa), foi filmada dançando em uma festa cheia de aglomeração e sem uso de máscaras. Do evento, que teria se realizado nessa cidade na última sexta-feira, 21, também teriam participado alguns vereadores que lhe dão sustentação na Câmara Municipal.



Participar de uma festa é direito de todo cidadão, ainda que este seja uma personalidade pública, como é o caso da prefeita Patrícia Mendes. No entanto, neste momento da pandemia do novo coronavírus, que já causou as mortes até esta terça-feira, 25, de 14.367 pessoas no Estado do Pará, além da infecção de 511.821 paraenses é, no mínimo, uma incongruência.

O vídeo que mostra a prefeita dançando sem máscaras na festa lotada de gente viralizou nas redes sociais não apenas de Marituba, como de toda a Grande Belém, pois a divulgação foi feita em forma de denúncia, já que as autoridades devem, pelo bem da comunidade, ser as primeiras a darem o bom exemplo que, neste momento, requer recolhimento e respeito às medidas sanitárias de prevenção à covid-19 recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde Pública com apoio das secretarias de saúde dos municípios.



A reportagem de A Provincia do Pará entrou em contato direto, via telefone e whatsapp com a prefeita Patrícia Mendes, porém, ela não atendeu às ligações até às 20h10 nem, tampouco, leu a mensagem enviada. O contato era para que ela se pronunciasse acerca do fato. Aguardamos, assim, o contato da prefeita.