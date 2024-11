Denúncia ao 181 auxilia na prisão de homem condenado por porte ilegal de arma de fogo

Uma denúncia ao canal do Disque-Denúncia, 181, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), auxiliou a Polícia Civil do Pará, por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), na localização e prisão de um homem condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O cumprimento do mandado ocorreu no município de Palhoça, em Santa Catarina, na última quinta-feira, 21.

“A parceria da população com o sistema de segurança tem sido fundamental para ajudar no trabalho de inteligência investigativa que nos permite identificar e localizar os criminosos onde quer que eles estejam. Dessa vez não foi diferente, pois uma denúncia realizada ao nosso canal de denúncias 181 que possibilitou a localização do homem que estava foragido da justiça paraense. Nós reforçamos que qualquer pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, tendo assim total sigilo quanto a sua identidade. As denúncias podem levar a elucidação de um crime que afeta toda a sociedade, e temos com isso, mais um braço forte no combate a criminalidade com a fundamental participação da população”, reforçou o titular da Segup, Ualame Machado.

Prisão

Após o recebimento da denúncia, as informações foram repassadas a Polícia Civil do Pará que iniciou a troca de informações com os Policiais do município de Palhoça, em Santa Catarina, e após todos os levantamentos, localizaram o homem que estava foragido desde o mês de setembro desse ano, após ter sido expedida a sentença condenatória pela justiça paraense contra ele.

Serviço: O Disque-Denúncia disponibiliza diversos canais para aproximar o cidadão da segurança pública. A população pode realizar a denúncia por meio do canal tradicional, ligando para o número 181, ou ainda pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, acessando o Canal da Iara – Inteligência Artificial Rápida e Anônima, pelo número (91) 98115-9181, por onde pode ser enviado, fotos, vídeos, áudios e localização em tempo real.

Outra forma de denúncia pode ser feita através do chatbot (caixa de diálogo com atendimento virtual), presente em diversos sites dos órgãos da segurança pública, e pelo formulário web, disponibilizado no site da Segup, totalizando quatro canais para a sociedade. As denúncias são feitas de forma anônima garantindo total sigilo das informações e do denunciante.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação