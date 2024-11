Projeto ‘Louva Mosqueiro’ leva a cultura gospel para fora dos centros religiosos

Neste sábado, a partir das 19h, o projeto “Louva Mosqueiro – Descobrindo novos talentos gospel” encerra sua programação com a última seletiva de vozes. O evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Lei Paulo Gustavo, começou na última quinta-feira (21), com apresentações realizadas em diferentes bairros da ilha de Mosqueiro.

Com o intuito de descobrir novos talentos da música gospel no distrito da Região Metropolitana de Belém, o projeto apresenta a sua segunda edição com número recorde de participantes inscritos: 30 candidatos. Em cada uma das disputas, os jurados analisam as interpretações.

De autoria do produtor cultural e professor Rogener Peniche, a ideia surgiu com o objetivo de levar a cultura gospel para fora dos centros religiosos. “Eu percebi que era possível levar essas vozes para fora do ambiente religioso, para as praças, que são locais ideais, com público variado e que podem abrir oportunidades para descoberta de talentos musicais e culturais”, disse ele.

Segundo o produtor, para o futuro, a meta é incluir uma categoria infantil. “Estamos dando um passo de cada vez, pois temos a consciência que só desta forma continuaremos com apoio do Governo do Estado e seus programas de incentivo cultural voltados para os pequenos eventos, em comunidades distantes, como é o caso de Mosqueiro, que detém enorme potencial de cultura em todos os seus aspectos”, enfatizou ele.

O projeto ocorre no período de 21 a 23 deste mês, em três locais distintos da ilha. A primeira seletiva ocorreu na noite da última quinta-feira, em Carananduba; a segunda, na sexta-feira, aconteceu no bairro do Aeroporto, e a última, hoje, na praça da Vila. A primeira seletiva reuniu quinze candidatos e candidatas.

O júri avalia quatro quesitos: interpretação, afinação, domínio de palco e personalidade artística. Para o jurado Alan Santos, licenciado em Música pela Universidade Federal do Pará e regente da Banda 6 de Julho, de Mosqueiro, o nível dessa iniciativa supera as expectativas. “Desejo bom concurso a todos e todas nesta primeira noite de seletiva”, disse.

“Eu estou muito honrado em participar como jurado desse evento, que é muito importante para cultura de Mosqueiro”, disse Georgenor Kalife, bacharel em Turismo com especialização em grandes eventos. A presidente da ONG Brothers da Ilha, Pietra Vale, completa o corpo de jurados. “Estou muito feliz e grata pelo convite de participar do Louva Mosqueiro”, disse ela.

A candidata Euridea Ferreira Araújo, 38, interpreta louvores há mais de dez anos. Ela atua na igreja da Assembleia de Deus Poço de Jacó, em Carananduba. “Eu estou muito feliz em participar, primeiro para louvar a Deus e se conseguir vencer, ficarei mais feliz ainda”, disse ela. Outro candidato, da Baía do Sol, Jean Bruno, foi o primeiro a chegar e disse que se preparou bastante. “Meus pais são pastores da igreja evangélica Casa da Benção, na Baía do Sol, e participar desse projeto é muito importante para a minha formação”, ressaltou o jovem.

*Com informações da assessoria do Louva Mosqueiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação