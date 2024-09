Deolane é presa novamente, um dia após deixar presídio no Recife

Nesta terça-feira (10), a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra teve sua prisão domiciliar revogada pela Justiça de Recife, após deixar o presídio na tarde desta segunda (9). Em menos de 24 horas, Deolane descumpriu duas das medidas cautelares impostas.

De acordo com informações do G1, a advogada chegou às 13h Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, para assinar os termos da prisão. Ela foi informada no local que ficaria custodiada.

Desta forma, a influenciadora irá fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, e será levada de volta à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, de onde saiu nesta segunda.

Deolane havia sido liberada do regime fechado por ter sido beneficiada pelo artigo 318-A do Código Penal e pela jurisprudência criada por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, que estabelecem a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A advogada tem uma filha de 8 anos de idade.

Assim que deixou a prisão, a influenciadora já quebrou a primeira regra, falando com a imprensa. Ela também não poderia se pronunciar pelas redes sociais, mas publicou uma foto em seu perfil no Instagram.

Fonte: Pleno News Foto: Genival/AgNews