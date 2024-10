Desconhecido é achado morto após acidente em estrada vicinal em Parauapebas

Um homem de identidade ainda desconhecido foi encontrado morto na manhã de ontem, domingo, 13|, na estrada da Vila Três Voltas, próximo à Ponte do Limão, na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará, a 650 quilômetros de Belém. A vítima foi localizada por um transeunte, caída a poucos metros de uma motocicleta, que aparenta ter colidido frontalmente. A moto estava com a frente destruída, e o homem apresentava ferimentos graves no rosto.

A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente. Após a perícia realizada no local, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, onde aguarda parentes para efeito de identificação e liberação do corpo para sepultamento.

A moto acidentada está no pátio da Delegacia Seccional Urbana de Parauapebas.

Imagem: Reprodução/Debate de Carajás