Família encontra restos mortais de parente desaparecido há 100 anos no Everest

A família de Andrew Comyn ‘Sandy’ Irvine, jovem alpinista britânico que desapareceu no Monte Everest há 100 anos, manifestou-se após a possível descoberta de seus restos mortais. Irvine, que desapareceu aos 22 anos, foi dado como perdido até que uma equipe de alpinistas encontrou uma bota com um pé preservado, revelado pelo degelo de um glaciar. No interior da bota estava uma etiqueta com o nome ‘A. C. Irvine’.

Julie Summers, sobrinha-neta de Irvine, descreveu a descoberta como “simplesmente extraordinária”. “Todos nós já tínhamos perdido a esperança de encontrar qualquer vestígio dele”, disse ela, emocionada. Summers relembrou histórias que sua avó, irmã de Irvine, costumava contar sobre o alpinista, que era descrito como “aventureiro e educado”. A avó mantinha uma foto de Irvine ao lado da cama até o dia de sua morte.

Imagem: Reprodução/OnJornal