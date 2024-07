Detran disponibiliza atendimento de veículos e habilitação em Salinópolis e Mosqueiro

Por ser o mês das férias escolares, julho costuma registrar um grande volume de veículos nas rodovias estaduais, porém, nem sempre o condutor se atenta para a regularização do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) antes de pegar a estrada. Para auxiliar os motoristas que precisarem desses atendimentos, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) disponibiliza equipes extras de veículos e habilitação nas principais praias do Pará.

Conforme a diretora-geral do Departamento, Renata Coelho, o objetivo é garantir comodidade às pessoas abordadas pela fiscalização do órgão ou que simplesmente queiram aproveitar a presença das equipes nos balneários e obter algum serviço. “Sabemos que nem todo mundo lembra de verificar o licenciamento do carro ou a validade da CNH antes de viajar e muitas vezes são irregularidades que só são percebidas quando a pessoa já está no destino. Então, colocamos essas equipes extra, para que o veranista e suas famílias possam se regularizar onde estiverem e seguir com o lazer sem maiores transtornos”, informa Renata Coelho.

Em Salinópolis, no nordeste paraense, o atendimento de CNH ocorre na tenda do Detran instalada na orla da cidade. Os interessados podem acessar boletos, segunda via da habilitação e outros serviços. Já o atendimento de veículos ocorre desde o início de julho, na tenda do Detran, localizado no posto da PA-124, na entrada da cidade. As equipes atendem todos os dias, incluindo os fins de semana, das 9h às 20h. Aproximadamente 400 atendimentos já foram realizados nos primeiros quinze dias da Operação Verão.

Segundo o Detran, o licenciamento anual é o serviço mais procurado pelos veranistas de Salinas. No último fim de semana, o condutor de um carro de luxo foi flagrado com o licenciamento irregular no valor de R$ 16 mil. O motorista não atentou para a data do vencimento do documento do carro e foi abordado pelos agentes de fiscalização do Detran quando chegava ao município. Após receber o atendimento ele quitou o débito e seguiu para a praia.

O mesmo ocorreu com o servidor público Alberto Couto, que não atentou para o licenciamento anual e a baixa de gravame pendentes no veículo. No posto do Detran, ele pode acessar o boleto e parcelar o débito. “Eu realmente não atentei para essa parte do documento e nem sabia que havia essa pendência, mas quando soube que podia resolver aqui mesmo com essas facilidades fiquei aliviado, e agora é só seguir viagem sossegado”, comentou.

Na PA-391, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, o atendimento de veículos ocorre todos os dias no Posto de Fiscalização do Detran. Até o momento, 309 atendimentos e 286 regularizações já foram assegurados aos veranistas da ilha de Mosqueiro, Distrito de Belém. Nesta quarta-feira, 17, um condutor chegou a pagar mais de R$ 11 mil por cinco anos de licenciamento em atraso. Tanto em Salinas como em Mosqueiro é possível utilizar o cartão de crédito para quitar o débito com o serviço de parcelamento oferecido pelo Detran.

O coordenador de registro de veículos, Enrique Barbosa, lembra que antes de viajar o ideal é consultar todas as possíveis pendências no veículo. “A orientação é consultar o calendário do licenciamento com o final de placa disponível no site do Detran e baixar o documento digital do carro. Se não baixar é porque tem alguma pendência, em geral são multas de outros órgãos de trânsito. Tudo isso precisa ser regularizado antes da viagem”, detalha.

