Distrito de Prainha, em Portel, no Marajó, reliza mais um Círio de Nazaré

No período de 12 a 16 do mês em curso, a comunidade Nossa Senhora de Nazaré do Rio Anapu, em Prainha, distrito do município de Portel, região de integração do Marajó, homenageou a Mãe de Deus e da Igreja com a festividade do Círio. O evento religioso, que atrai centenas de romeiros, ocorre concomitante com a festa do Círio de Portel.

A comunidade realiza a homenagem a Nossa Senhora há mais de 50 anos. Assim como todas as festas religiosas, há toda uma dedicação de pessoas diretamente ligadas à igreja que formam a coordenação para levar o projeto de evangelização avante. Neste ano, a festividade contou com os trabalhos de Elias Pereira, Roberto Silva, Aldiete Ataíde, Francisco Lucas, Adalberto Bandeira e Mailson da Silva na coordenação geral. No apoio estiveram Elisângela, Evelyn, Simone, Domingas, Geniel Jardim, Lisbôa Costa, Benedito Aquino, Felizardo Pimenta e Nete Pereira.

Como de costume, ocorreu a procissão com a imagem da santa em um andor carinhosamente ornamentado, além da celebração da Santa Missa, novenas durante todas as noites e a parte cultural, movimentada pelos Djs. Douglas Costa, Vanderson e Cleo Campos com o Mini Som Crocodilo.

Imagens: Ray Nonato