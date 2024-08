“Vi um conflito sem sentido”, diz Nikolas sobre Carlos e Marçal

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) confirmou que ele foi o intermediador entre Pablo Marçal (PRTB) e Carlos Bolsonaro (PL). Após troca de farpas nas redes sociais, o empresário e o vereador se acertaram por meio de uma ligação telefônica, nesta quarta-feira (28).

Nikolas considerou o conflito “sem sentido” e disse ter tomado a atitude porque o foco precisa ser o enfrentamento à esquerda.

– Vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia, e me envolvi pra apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum: a esquerda. Que SP e outras capitais do país façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros. Seguimos – escreveu nas redes sociais.

A revelação da trégua foi feita por Marçal durante sua participação no Flow Podcast na noite desta quarta.

— Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone. Um amigo nosso, o Nikolas [o deputado federal Nikolas Ferreira], me ligou e disse: “Você topa falar com ele?” Eu disse: “Topo”. Resolvemos o nosso problema. Já deve ter postado. Está resolvido — disse Marçal.

Em publicação no X, Carlos Bolsonaro confirmou:

– Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. (…) Tenho certeza que com coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saíamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam.

